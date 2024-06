Homem morre em queda trágica do penhasco de 'Missão Impossível' Um homem morreu após cair do penhasco famoso por aparecer no filme 'Missão Impossível - Fallout', na segunda-feira (3). A vítima...

Vítima foi encontrada com pertences pessoais próximos

Um homem morreu após cair do penhasco famoso por aparecer no filme 'Missão Impossível - Fallout', na segunda-feira (3). A vítima sofreu uma queda de mais de 600 metros de altura do penhasco Preikestolen, conhecido como “Pulpit Rock”, que fica no sudoeste da Noruega.

