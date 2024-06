IML de Cuiabá em busca de familiares de homem vítima de atropelamento

Alto contraste

A Diretoria Metropolitana de Medicina Legal procura por familiares de um homem identificado como Martins Marques Duarte, 42 anos, cujo corpo encontra-se na unidade aguardando por liberação. Ele faleceu devido a um atropelamento ocorrido no dia 15 de abril deste ano na Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



