Incêndio em prédio no Recife: imagens impressionantes do fogo sendo controlado Um

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Um incêndio de grandes proporções em um edifício em construção, no bairro da Torre, no Recife (PE), foi contido por militares do Corpo de Bombeiros, sem vítimas. O incidente começou por volta das 20h desta quinta-feira (28), quando os bombeiros foram acionados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Aveia engorda? Veja se é possível comer o alimento diariamente

• 5 grandes estreias no Disney+ em abril

• Incêndio em prédio no Recife é controlado e polícia investiga causas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.