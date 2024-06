Incêndio em serraria mobiliza Corpo de Bombeiros em Guarantã do Norte

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado nesta sexta-feira (21.06) para combater um incêndio em uma serraria no município de Guarantã do Norte (709 km de Cuiabá). Uma equipe do 4º Núcleo de Bombeiros Militar (4º NBM) foi enviada ao local e constatou que o fogo estava concentrado em um reservatório de pó de serra e nas esteiras que transportam esse material até a serraria.

