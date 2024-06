Incidente aéreo: Copiloto assume controle após morte do comandante O piloto de um avião morreu durante um voo da companha aérea egípcia Sky Vision Airlines, que saiu do Cairo, no Egito, com destino...

Avião da empresa egípcia Sky Vision

O piloto de um avião morreu durante um voo da companha aérea egípcia Sky Vision Airlines, que saiu do Cairo, no Egito, com destino a Taif, na Arábia Saudita, no dia 12 de junho. Por causa da tragédia, o copiloto assumiu o controle da aeronave, informou os passageiros e fez um pouso de emergência na cidade saudita de Jeddah. As informações são do site Avherald.

