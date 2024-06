Índice de inquéritos resolvidos em MT surpreende e ultrapassa média nacional

As forças de segurança de Mato Grosso, por meio da Polícia Judiciária Civil, resolveram 80% dos casos de homicídios dolosos cometidos em 2023 no Estado. O índice é mais que o dobro da média nacional, que foi de 35% no ano passado, de acordo com relatório do Observatório da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), que tem como base dados da Polícia Civil e da Polícia Militar.

