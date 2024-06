Momento MT |Do R7

Influencer é atacada com facão pelo pai em disputa por dinheiro Bruna Tsuchiya, uma dentista e influenciadora de 33 anos da cidade de Belém, no norte do país, foi supostamente quase morta pelo...

Bruna Tsuchiya

Bruna Tsuchiya, uma dentista e influenciadora de 33 anos da cidade de Belém, no norte do país, foi supostamente quase morta pelo pai, armado com um facão, após uma disputa por dinheiro. Ela sofreu cortes e hematomas nas costas, braços e pernas após o ataque de seu pai.

