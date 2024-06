Investimentos em pavimentação são lançados no Parque Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, lançou na manhã desta sexta-feira (21), mais uma etapa do programa de melhoria da malha viária da capital. O aporte de R$ 2,3 milhões, com a destinação de emendas do deputado federal Emanuelzinho, dos senadores Welington Fagundes, Jayme Campos, beneficiando a Rua B, Avenida Altamiro Ari Ruiz, Av. Valter Gallucc, Rua 1, do bairro Parque Cuiabá. A solenidade contou com a presença do deputado estadual Júlio Campos e do senador Jayme Campos, além dos vereadores Renivaldo Nascimento e Marcrean Santos.

