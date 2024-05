Momento MT |Do R7

Itamaraty acompanha acidente com o presidente do Irã O Ministério das Relações Exteriores comunicou neste domingo (19) que tem acompanhado o acidente aéreo envolvendo o helicóptero...

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, em Teerã, em 2 de abril de 2024

O Ministério das Relações Exteriores comunicou neste domingo (19) que tem acompanhado o acidente aéreo envolvendo o helicóptero do presidente do Irã, Ebrahim Raisi. A aeronave caiu durante um pouso forçado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do presidente e da comitiva.

