Izalci critica MP que autoriza intervenção e troca da empresa de luz do Amazonas

O senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou, em pronunciamento nesta quarta-feira (19), medida provisória que abre a possibilidade de intervenção federal para trocar a empresa de distribuição de energia elétrica do estado do Amazonas, a Amazonas Energia (MP 1.232/2024). De acordo com o governo, a empresa não está conseguindo gerenciar o fornecimento de luz aos municípios de maneira adequada e está com alto endividamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.