Jovem de 21 anos cultiva café com apoio do MT Produtivo e comemora sucesso

O jovem produtor familiar Eduardo Lucena Vivian, de 21 anos, se dedica à produção de café da variedade canelon em Juína, Mato Grosso. Com o apoio da família e do Programa MT Produtivo Café, do Governo de Mato Grosso, ele está cultivando 3.000 pés da fruta em um hectare que recebeu do pai. Eduardo não pensa em deixar o campo e está cada vez mais decidido a investir na cultura cafeeira.

