Juventude surpreende e vence o Vasco com dois golaços

Na noite desta quarta-feira (19.06), o Juventude conquistou uma vitória memorável ao derrotar o Vasco da Gama por 2 a 0, em partida válida pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols, verdadeiras pinturas, foram marcados por Lucas Barbosa e Jean Carlos no segundo tempo. Com este resultado, a equipe comandada por Roger Machado chegou aos 13 pontos e agora ocupa a 10ª posição na tabela de classificação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.