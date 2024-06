Lei estabelece Dia Nacional de Prevenção ao AVC

Alto contraste

O governo sancionou na terça-feira (11) a Lei 14.885, de 2024, que define 29 de outubro como Dia Nacional de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). O autor da proposta, deputado Jorge Solla (PT-BA), explicou que a data é a mesma do Dia Mundial do AVC, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O objetivo é estimular a pesquisa e o desenvolvimento científico para prevenção e tratamento da doença. Especialmente na identificação de fatores de risco, medidas preventivas, diagnósticos, tratamentos e reabilitação de pacientes. A legislação também é uma forma de promover ações educativas e debates sobre o AVC. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



