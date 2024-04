Leis Fortalecem o Combate ao Bullying: Conheça as Implicações e Objetivos do Programa de Combate à Intimidação Sistemática Além da recente Lei 14.811, que reforçou as medidas legais contra o bullying, é importante destacar também a Lei 13.185, promulgada...

