Lucas Barreto e a exploração de petróleo na costa do Amapá

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) afirmou, em pronunciamento nesta quarta-feira (12), que a exploração de petróleo na costa do Amapá seria uma oportunidade para melhorar o desenvolvimento e a infraestrutura do estado. O parlamentar destacou que a região costuma ser marginalizada e esquecida pelo resto do país e argumentou que as comunidades não contam com oportunidades de crescimento e prosperidade. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



