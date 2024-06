Lucas do Rio Verde celebra entrega de recursos para os idosos

Nesta sexta-feira (21), Lucas do Rio Verde, em especial o público dos idosos, viveram um momento de celebração. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em uma cerimônia divertida, realizada no Auditório dos Pioneiros, entregaram recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, destinando para atividades dos dois Clubes dos Idosos da cidade: o De Bem com a Vida e o Alegria de Viver.

