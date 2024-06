Lucas do Rio Verde se destaca em evento regional de empreendedorismo

Com o tema “Oportunidades e Desafios da Inovação nas Cidades de Mato Grosso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, representada pela coordenadora de Inovação, Liliane Pires Andrade participou da edição regional da Expo Favela Innovation MT 2024, a maior feira de empreendedorismo do mundo entre favelas, que aconteceu nos dias 7 e 8 de junho, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. Lucas do Rio Verde foi convidada para participar e apresentar as ações de inovação implementadas no município.

