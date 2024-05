Lucas do Rio Verde se prepara para receber a 3ª etapa do campeonato estadual de BMX

Mantendo a tradição de realizar grandes provas de bicicross, neste final de semana Lucas do Rio Verde será sede de mais uma prova de velocidade no ciclismo com a realização da 3ª etapa do campeonato mato-grossense de BMX.

