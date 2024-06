Lucas do Rio Verde se prepara para receber nova unidade da Politec

Lucas do Rio Verde se prepara para receber sua primeira unidade da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) nos próximos meses. Com a nomeação de 17 novos servidores, que serão lotados no município, e com a iminente conclusão das obras de readequação da nova sede a comunidade local receberá um significativo avanço na segurança pública. O local oferecerá serviços de criminalística, identificação técnica e medicina legal.

