Mara Gabrilli é reeleita para o Comitê da ONU sobre direitos das PcD

A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) foi reeleita, nesta terça-feira (11) em Nova Iorque (EUA), para integrar o Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CRPD). A disputa renova metade (9 das 18 vagas) dos peritos independentes do comitê que cumprirão mandato de quatro anos (2025-2028). A votação ocorreu durante a 17ª Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP), na sede da ONU, em Nova Iorque. Mara Gabrilli concorreu com outros 12 candidatos e foi eleita com o voto de 140 entre os 186 países que votaram. A senadora foi indicada à reeleição pelo governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



