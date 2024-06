MEC promove Webinário para debater desigualdades educacionais durante a pandemia

Alto contraste

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), promove o primeiro Webinário do Ciclo I: Políticas Educacionais em Contextos de Emergência. Na próxima terça-feira, 18 de junho, agentes da educação vão se reunir para debater a implementação de políticas educacionais e as desigualdades diante de contextos da pandemia pela covid-19. O evento ocorre das 9h às 11h (horário de Brasília), transmitido pelo canal do MEC no YouTube. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



