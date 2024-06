Medida Provisória amplia critérios de recebimento de auxílio para trabalhadores gaúchos

Já está em vigor a Medida Provisória MP 1.234/2024, que amplia os critérios de recebimento de apoio financeiro do governo federal destinado a trabalhadores atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O auxílio será pago a trabalhadores domésticos e pescadores profissionais artesanais beneficiários do Seguro Defeso de municípios do Rio Grande do Sul que se encontram em estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecidos pelo Poder Executivo federal.

