Medida provisória concede apoio financeiro de dois salários mínimos a trabalhadores do RS A Medida Provisória (MP) 1230/24 institui apoio financeiro aos trabalhadores do Rio Grande do Sul com vínculo formal empregatício...

Momento MT|Do R7 10/06/2024 - 11h45 (Atualizado em 10/06/2024 - 11h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share