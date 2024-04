'Minas grita pelo leite': produtores pedem apoio do governo e suspensão de importações de lácteos do Mercosul

A crise no setor leiteiro em Minas Gerais, o maior produtor de leite do país, tem levado os produtores a um estado de alerta. Com uma produção anual que chega a 9,4 bilhões de litros, o estado se vê diante de um cenário desafiador, marcado pelo aumento significativo das importações e preços de produção que não cobrem os custos.

