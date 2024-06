Mineração em cartão postal de Belo Horizonte: descumprimento de acordos e atividades ilegais

Alto contraste

Após pressão de diversas entidades ambientalistas por maior fiscalização sobre as atividades da Empresa de Mineração Pau Branco (Empabra), um grupo de parlamentares da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) fez uma visita técnica nessa segunda-feira (3). A mineradora é responsável pela Mina Granja Corumi, encravada na Serra do Curral, um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



