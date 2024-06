Modelo erótica surpreende ao jogar milkshake em político famoso

Alto contraste

Victoria Thomas-Bowen assumiu ter jogado o milkshake

Victoria Thomas-Bowen, de 25 anos, confessou ter jogado um milkshake em Nigel Farage, apelidado de Pai do Brexit, e foi indiciada pela polícia nesta quarta-feira (5) por agressão. O político, representante do partido Reform UK no Reino Unido, está concorrendo às eleições gerais do país.

