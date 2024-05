Monitoramento em tempo real da Sema-MT: Apreensão de caminhão e 6 máquinas

A partir do monitoramento dos alertas de alteração de vegetação, identificados pelos satélites Planet, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), em conjunto com as Polícias Militar e Civil de Mato Grosso, realizou uma nova fase da Operação Amazônia, que terminou nesta sexta-feira (24.05). A ação, iniciada no dia 14 deste mês, resultou na apreensão em flagrante de um caminhão e seis máquinas pesadas, sendo quatro tratores de esteira, uma pá carregadeira e uma colheitadeira.

