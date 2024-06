Motorista do Uber é espancado após suspeita de abuso Um motorista do Uber suspeito de sequestrar e abusar de uma passageira embriagada em Seattle, nos Estados Unidos, chegou machucado...

Motorista do Uber, Ahmed Ali, é acusado de levar uma passageira embriagada para uma área isolada e estuprá-la

Um motorista do Uber suspeito de sequestrar e abusar de uma passageira embriagada em Seattle, nos Estados Unidos, chegou machucado e enfaixado na audiência após ser espancado pela família da jovem no momento do crime. Ahmed Ali, de 58 anos, foi ao tribunal nesta segunda-feira (17) para responder às acusações. As informações são da emissora KOMO News.

