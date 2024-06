MPMT implanta Centro de Apoio Administrativo nas Promotorias de Sinop: Novo modelo de gestão é implementado

O Centro de Apoio Administrativo (CAAD) das Promotorias de Justiça de Sinop (a 500 km de Cuiabá) começa a funcionar a partir desta segunda-feira (03). Com a nova adesão, o Ministério Público Estadual passa a contar com sete CAADs implantados: são dois na Capital, sendo que um atende virtualmente 21 Promotorias de Justiça do interior que não possuíam técnico administrativo, e o restante nos municípios de Várzea Grande, Rondonópolis, Cáceres e Sinop.

