'Múmias extraterrestres' do Peru: novas descobertas e polêmicas

Múmias em análise novamente

As múmias de Nazca, que foram descobertas em 2017, no Peru, passarão por testes que custam R$ 1,6 bilhão (US$ 300 milhões) para comprovar sua autenticidade. Os supostos 'corpos extraterrestres' já foram classificados como fraudes pelo governo peruano, mas um grupo de cientistas americanos optou por retomar a investigação.

