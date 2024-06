Município de Sorriso destina quase R$ 450 mil a instituições locais

A partir de agora, as integrantes da Associação Produtiva das Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro contarão com um veículo para poder comercializar os pães, cucas, sonhos, bolos e bolachas (biscoitos para quem é do biscoito) produzidos por elas. Com os R$ 110 mil destinados pela Administração Municipal de Sorriso, a partir da emenda impositiva da vereadora Jane Delalibera, as integrantes da Associação ganham mais autonomia para continuar o trabalho de entregar os quitutes produzidos por elas.

