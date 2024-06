Município de Sorriso investirá em manutenção do Ciopaer

A Prefeitura de Sorriso destinará recursos para obras de manutenção da estrutura física e aquisição de mobiliário no Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), situado no Aeroporto Regional Adolino Bedin. O compromisso foi firmado pelo prefeito Ari Lafin, nesta terça-feira (18), durante reunião com o coordenador do Ciopaer, PM Ernesto Xavier Lima Junior, e o gerente da base descentralizada de Sorriso, tenente-coronel PM Arnaldo Ferreira da Silva Neto. O valor do investimento ainda depende de um parecer técnico.

