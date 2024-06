Nível do Guaíba: A preocupação dos moradores persiste O nível do Rio Guaíba continua baixando. Às 9h deste domingo (9), a profundidade do curso d´água junto à Usina do Gasômetro, em...

Momento MT|Do R7 09/06/2024 - 16h13 (Atualizado em 09/06/2024 - 16h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share