No Dia do Orgulho Autista: Avanços na inclusão em Mato Grosso

Nesta terça-feira (18.06) é celebrado o Dia do Orgulho Autista, com a finalidade de promover a neurodiversidade e aumentar a conscientização sobre o autismo. A data foi criada em 2005 para fortalecer o combate ao estigma associado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em Mato Grosso, a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, idealizadora do programa Ser Família Inclusivo, fortaleceu a luta contra as resistências em relação ao TEA.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.