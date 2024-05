Nova Medida Provisória Libera R$ 1,2 Bi de Auxílio-Reconstrução para os Gaúchos

A medida provisória (MP) 1.223/2024, publicada nesta quinta-feira (23) no Diário Oficial da União (DOU), abre novo crédito extraordinário no valor de R$ 1,8 bilhão para enfrentar a calamidade pública causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A maior parte (R$ 1,2 bi) será para o auxílio-reconstrução, criado pelo governo em 15 de maio para apoiar pessoas desalojadas e desabrigadas na reconstrução de suas casas.

