Nova Rota do Oeste: Ações de prevenção contra incêndios na BR-163

Tempo seco e escassez de chuvas, condições ideais para a propagação de incêndios. Nas rodovias, as queimadas provocam, além de prejuízo ambiental, risco de acidentes com a redução da visibilidade da pista. Durante o período de seca em 2023, entre os meses de julho e novembro, a Nova Rota do Oeste, que administra 850 quilômetros da BR-163/364, atendeu 243 acionamentos para controle de chamas nas proximidades da rodovia, e em preparação para a estiagem de 2024, reforçou as atividades de limpeza de vegetação às margens da rodovia e iniciou o Disque Corta-Fogo a fim de evitar a dispersão dos focos de calor. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



