Novas regras para a prática do paraquedismo: curso de formação obrigatório

A Comissão de Esporte (CEsp) aprovou nesta quarta-feira (5) projeto que torna obrigatória a realização de curso de formação para a prática de paraquedismo no Brasil. O texto determina que, para a prática do paraquedismo profissional ou amador, é obrigatória a conclusão de curso ministrado por instrutores habilitados. A habilitação deve apresentar medidas de prevenção de acidentes e aspectos teóricos e práticos do esporte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.