Novo boletim de arboviroses revela aumento preocupante de casos de chikungunya em Sorriso

A Secretaria de Saúde divulgou nesta manhã, 5 de junho, o boletim 08/2024 com dados da dengue, chikungunya e zika vírus. Os novos números continuam em ascensão. No boletim desta manhã, são 579 confirmações para chikungunya; 536 para dengue e um para zika vírus. Em relação a Chikungunya, são 242 casos a mais do que o número divulgado há apenas 14 dias atrás, em 5 de junho, quando havia 337 confirmações para a doença. No mesmo boletim, o de 5 de junho, eram 482 confirmações para dengue – 54 a mais hoje. A situação da zika se mantém estável desde o início do ano com um caso.

