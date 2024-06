Momento MT |Do R7

Novos embaixadores brasileiros são aprovados para Nigéria, Gana e Dinamarca O Plenário aprovou nesta quarta-feira (19) indicações para a chefia de representações diplomáticas do Brasil na Nigéria; em Gana...

Alto contraste

A+

A-

nigeria.png

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (19) indicações para a chefia de representações diplomáticas do Brasil na Nigéria; em Gana, Serra Leoa e Libéria; e na Dinamarca e Lituânia. A aprovação das indicações dos embaixadores será comunicada à Presidência da República. Antes da aprovação no Plenário, todos os indicados passaram por sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), que aprovou as indicações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Incra defende política de assentamentos em audiência pública

• Toffoli anula provas obtidas em processos contra João Santana

• Câmara aprova projeto que amplia incentivos ao setor de semicondutores e de tecnologia da informação



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.