O futuro promissor da agricultura irrigada

Neste sábado, 15 de junho, se comemora o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. Essa prática, apesar de ter ganhado expressão no Brasil a partir da década de 1970, é muito antiga e já era utilizada no Egito e Mesopotâmia como forma de enfrentar as secas. No Brasil, a irrigação teve início em 1900 com a produção de arroz no Rio Grande do Sul, e foi se expandindo até os patamares que vemos hoje.

