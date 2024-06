Obras do Governo de MT transformam Barra do Garças e impulsionam o turismo

Barra do Garças, a maior cidade da região Araguaia, tem sido beneficiada com investimentos significativos do Governo de Mato Grosso. O prefeito Adilson Gonçalves destacou as diversas obras em andamento que estão impactando positivamente a vida dos moradores, entre elas o asfaltamento de mais de 20 ruas, a reforma do Hospital e Pronto Socorro Municipal e a revitalização do Parque das Águas Quentes, um dos principais atrativos turísticos da região.

