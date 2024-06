Operação conjunta FICCO/PE e FICCO/CE captura foragido da Justiça de Pernambuco

Recife/PE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Pernambuco (FICCO/PE), com apoio operacional da FICCO/CE, localizou nesta quarta-feira (19/6), na cidade de Fortaleza, um traficante e homicida foragido da Justiça de Pernambuco, considerado alvo prioritário no estado de PE por sua atuação violenta na região Metropolitana do Recife, principalmente no município de Jaboatão dos Guararapes.

