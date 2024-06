Operação de combate à exploração sexual infantojuvenil resulta em 146 prisões em MT

A Operação Nacional Caminhos Seguros, deflagrada no mês de maio em Mato Grosso, alcançou 29 mil pessoas com ações orientativas no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. As equipes da Polícia Civil também apuraram 250 denúncias sobre violência sexual; realizaram 146 prisões; 85 atendimentos em parceira com o Conselho Tutelar e 120 fiscalizações em locais de vulnerabilidade para a prática de crimes.

