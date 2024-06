Operação integrada localiza suspeitos de matar mulher em área de mata

Alto contraste

Uma operação integrada das forças de segurança de Mato Grosso localizaram, nesta terça-feira (18.06), dois suspeitos do assassinato de uma mulher de 35 anos, com disparos de arma de fogo e decapitação, em São José do Rio Claro (315 km de Cuiabá). A ação conjunta entre as Polícias Civil, Militar e Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer), mobilizada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), se estendeu por 12 horas. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



