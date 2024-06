Operação "Non Vendito" desarticula esquema de revenda de pneus em Mato Grosso O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 14ª Promotoria de Justiça Criminal, a Polícia Judiciária Civil, por meio...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 14ª Promotoria de Justiça Criminal, a Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (DEFAZ), e a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (Sefaz) deflagaram na manhã desta quinta-feira (06) a operação “Non Vendito”. Estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas suspeitas de envolvimento um esquema de revenda de pneus. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



