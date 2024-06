Operação policial resulta na apreensão de contrabando de cigarros e pneus do Paraguai

Guaíra/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado/PR, em ação conjunta com Policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira – BPFron, identificou nesta quarta-feira (13/6) carregamento de ilícitos num barracão na região rural do município de Marechal Cândido Rondon/PR e, ao se aproximarem do local, verificaram intensa movimentação de pessoas fazendo carregamento de caixas para uma carreta. Os indivíduos, ao perceberam a aproximação das equipes policiais, fugiram em direção ao matagal, não sendo localizados.

