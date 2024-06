Operação policial resulta na apreensão de mais de 700 quilos de maconha em Rondonópolis/MT

Na manhã desta segunda-feira, dia 10, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 700 quilos de maconha e recuperou um veículo Siena furtado no estado de Minas Gerais. Aproximadamente às 08:00, uma equipe realizava fiscalização no km 114 da BR 163, no município de Rondonópolis/MT, quando observou um veículo Siena transitando na rodovia com a traseira muito baixa e vidros muito escuros, características de veículos que transportam entorpecentes, conhecidos no meio policial como "cavalo doido".

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.