Operação Rota do Rio desarticula estrutura milionária do Comando Vermelho A Secretaria de Polícia Civil fez no fim da tarde de hoje (21) um balanço da Operação Rota do Rio, realizada com a finalidade de...

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Polícia Civil fez no fim da tarde de hoje (21) um balanço da Operação Rota do Rio, realizada com a finalidade de desarticular uma das principais estruturas de fornecimento de drogas em atacado da organização criminosa Comando Vermelho, instalada nos morros e favelas do Rio. O grupo atuava em parceria com uma das facções do estado do Amazonas (CVAM), instalada na região norte do país. Levantamento financeiro aponta que, em um período de dois anos, a organização criminosa movimentou aproximadamente R$ 30 milhões em recursos ilícitos. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• No maior abrigo do RS, moradia é principal preocupação das famílias

• Maior facção criminosa movimentou mais de R$ 30 milhões no Rio

• Correios arrecadam mais de 15 mil toneladas de donativos aos gaúchos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.