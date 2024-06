Participe da Capacitação em Gestão Financeira e aprimore suas habilidades!

Alto contraste

Vamos falar sobre gestão financeira? Isso mesmo, a Prefeitura de Sorriso e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) estão com inscrições abertas para mais uma formação voltada ao mercado financeiro. Trata-se de uma Capacitação de Gestão Financeira Intermediária com duração de 20 horas. Interessados podem se inscrever gratuitamente pelo link https://www.sympla.com.br/evento/gestao-financeira/2508151. As aulas iniciam na próxima segunda-feira, dia 24 de junho e seguem até a sexta-feira, dia 28 de junho. os encontros começam sempre às 18 horas com formações até às 22 horas na Sala de Treinamentos da Associação Empresarial e Comercial de Sorriso (Aces).

