Passarelas na BR-163: Nova Mutum e Lucas do Rio Verde recebem novas estruturas

A Nova Rota do Oeste começou a construir mais duas passarelas para passagem de pedestres no norte da BR-163. As estruturas vão atender aos moradores de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. A iniciativa compõe o pacote de obras voltada à travessia segura da rodovia e atende ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

